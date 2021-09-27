نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعمال الكشف الطبى على الطلاب الجدد وتطعيم لقاح فيروس كورونا بكليات الهندسة ببنها والعلاج الطبيعى ومركز الاختبارات الالكترونية يرافقه عمداء الكليات والوكلاء.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد و تطعيم لقاح فيروس كورونا، مشيدا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبى بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم.

وأشار الدكتور تامر سمير، إلى أنه تم تجهيز العيادات الطبية لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبى عليهم، مؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبى والتطعيم والعمل على تذليل أى عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التى اتخذتها الجامعة.

من جانبه قال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب خلال فترة توقيع الكشف الطبى والتطعيم مع توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بكل عيادة والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.



نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تطعيم الطلاب



نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تطعيم الطلاب