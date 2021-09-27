وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن نسمة فازت بالجائزة بصورة التقطها لامرأة ترتدي الحجاب المطبوع عليه الأبجدية الكورية "الهانغول".. وتم تقييم الصورة التي تُظهر جمال الهانغول فى الحياة اليومية والنظرة القوية لامرأة ترتدي كمامة على أنها مثيرة للإعجاب.

وقد تم اختيار 30 صورة لتفوز بالجوائز من بين 3414 صورة في المسابقة، وسيتم عرض الصور الفائزة بالشارع المؤدي إلى المتحف الوطني الكوري في سول فى الفترة ما بين يومي 4 أكتوبر و30 نوفمبر المقبلين.