محافـظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارعي سعد زغلول والعبور في أشمون

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية لمتابعة كافة المشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع بمركز ومدينة أشمون، ومن بينها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها المحافظة، وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة، مشيرا إلى ان إجمالي خطة الرصف بمدينة أشمون بلغ 95 مليون جنيه، رافقه نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، وسامى سرور رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة أشمون والمهندس شعبان شبراوي مدير مديرية الطرق بالمنوفية ومنسقي حياة كريمة بالمنوفية .

وتفقد محافظ المنوفية وضع الطبقة السطحية النهائية للأسفلت بشارع سعد زغلول بطول 1.9كم، وبتكلفة 10ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 80%، وتم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، كما تابع المحافظ أعمال قطع الفرمة وكشط طبقة الأسفلت المتهالكةً وإزالة الأرصفة القديمة من على جانبي الطريق بشارع العبور بطول 450م بمتوسط عرض 17 مترا تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بتكلفة 6 ملايين جنيه .

وخلال جولته وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية وتكثيف الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة ، وأكد مدير مديرية الطرق أنه سيتم الإنتهاء من كافة أعمال الرصف بشارع سعد زغلول خلال 3 أيام ، وفقا للخطة الزمنية المحددة ، وأفاد رئيس المدينة بأنه جارى تطوير شارع عبد المنعم رياض بعزبة لمعي بمدينة أشمون بطول 1.5كم وبتكلفة 7 مليون جنيه .