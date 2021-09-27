اليوم السابع
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محافظة الجيزة: إنهاء 60% من مشروع الغاز الطبيعى بقرية الجلاتمه بمنشأة القناطر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:53 م
محافظة الجيزة: إنهاء 60% من مشروع الغاز الطبيعى بقرية الجلاتمه بمنشأة القناطر مشروعات الغاز
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع توصيل الغار لقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر، بنسبه 60% من إجمالي المشروع، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، محمد عبد الراضى، درئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالمتابعة الدورية لمشروعات أجهزة المرافق الجارية وإزالة اي معوقات لسرعة الإنتهاء منها.

وفى سياق آخر، ضبط حى شمال الجيزة مكتبة من الخارج تم تحويلها من الداخل لسنتر للدروس الخصوصية، بالمخالفة للقانون وتم مصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة .

كما قامت مدينة الحوامدية بغلق وتشميع سنتر فيوتشر بشارع الساحة بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنه بمتابعة من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.

وواصلت محافظة الجيزة حملاتها لمواجهة مخالفات البناء  والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في اطار الموجة 18 حيث قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة 18 حالة تعدي بالبناء المخالف بقري ابو رجوان ونزله الشوبك وجاري الاستكمال .

 

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الجيزة

الغاز الطبيعي

منشاة القناطر

مخالفات البناء

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