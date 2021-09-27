مجلس الوزراء الفلسطينى يناقش تأجيل انتخابات البلدية فى قطاع غزة

كتب أحمد جمعة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء سيناقش خلال جلسته اليوم فى مدينة الخليل تأجيل عقد انتخابات البلدية فى قطاع غزة.

وأضاف اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعية - نقلتها وكالة الأنباء الرسمية - أن "مجلس الوزراء سوف يناقش تأجيل عقد انتخابات البلدية في قطاع غزة، وذلك بعد رفض حركة حماس إجراءها في القطاع وهو أمر مرفوض وسيء".

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد أن القضية الفلسطينية انزوت خلال السنوات الماضية، بسبب "الربيع العربى"، موضحا أن هناك ضرورة ملحة للانتباه حتى لا تؤدى إلى الفوضى فى بلداننا.

وأضاف أبو الغيط، خلال حوار مع برنامج "يحدث فى مصر"، إن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعقد فى ظل تفشى وباء كورونا، موضحا أنه لا يحق لأى وفد التواجد إلا بأعداد محدودة للغاية.وأوضح أن المجتمع الدولى بمختلف دوله، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، لا يمكنها التحرك منفردة، وهو ما يعكس أهمية المنظمات، ومن بينها الجامعة العربية، حيث تبقى كيانا لا بديل له، فى ظل التحديات الإقليمية الكبيرة التى تواجه الدول العربية.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الحذر عند الحديث عن الجامعة العربية، حيث يبقى وجودها ضمانا لعدم تقسيم المنطقة.وأشار الأمين العام أن حالة الفوضى التى هيمنت على المنطقة فى السنوات الماضية، أدت إلى وضع مأساوى، فى المنطقة العربية، مما دفع المنافسون الإقليميون إلى القيام بدور أكبر على حسابهم.