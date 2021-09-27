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مبادرة شبابية من طلاب كلية الهندسة لتنظيف خزانات المياه بالعريش.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:07 م
مبادرة شبابية من طلاب كلية الهندسة لتنظيف خزانات المياه بالعريش.. صور
شمال سيناء ـ محمد حسين

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"عبدالوهاب وطارق محمد الفارسى"، شقيقان من ابناء مدينة العريش بشمال سيناء، لايعرفان وقتا للفراغ بعد نجاحهم فى الاتجاه للعمل فى تنظيف خزانات المياه والتخلص من مخلفاتها وإعادتها نظيفة كوسيلة كسب رزق وتوفير نفقات دراستهم.

قدم "تلفزيون اليوم السابع" جانب من يوميات عمل الشابين وهما "عبد والوهاب الفارسى"، طالب بكلية الهندسة قسم ميكانيكا بجامعة قناة السويس، وشقيقه طارق الطالب بالمعهد الفنى الصحى بالإسماعيلية.

وأجمع الشابين أنهما بدئا العمل فى هذه المهمنة وهما فى سن الثانوية والإعدادية كتحدى لمواجهة ظروف الحياة ومعاونة والديهم على توفير نفقات دراستهم، وبعد انتقالهم للعمل للدراسة فى الجامعة من شمال سيناء للإسماعيلية لم تتوقف المهمة ويقومون بتجميع الطلبات والانتقال لتنفيذها خلال وقت الإجازة.

وأكدا الشابان أنهما ليسوا أسيرا للعمل فقط ويضعان برنامج محدد ليومهم، مقسم ما بين العمل والدراسة والواجبات الاجتماعية وممارسة هواياتهم المختلفة، ويعتمدان فى العمل على "أيديهم"، ولايزال ينقصهم كثير من معدات العمل بينها مضخات مياه وأيضا خلطات جديدة للمنظفات، إضافة لوسيلة تنقل لأنهم يخسرون 20% من العائد على المواصلات، ولكن لديهم أمل وخطة مستقبلية خلال المرحلة القادمة أن يكون عملهم من خلال شركة خدمات متكاملة يطلقانها ومنها يقدمان خدمات لتنظيف الخزانات وأعمال السباكة وقص الأشجار وغيرها جانب عملهم بعد التخرج فى مجال الهندسة بالنسبة لعبد الوهاب ومجال العمل بمعامل الأشعة بالنسبة لطارق.

وقالا :انهما يتمنيان أن يتم وصولهما لكل خزان فى شمال سيناء ليس فقط من أجل العمل ولكن لما يجدونه من أشياء داخل كل خزان تؤثر على صحة من يستخدمونه.

الشباب-اثناء-العمل
الشباب-اثناء-العمل

 

بؤدي-مهام-عمله-بدقة
بؤدي-مهام-عمله-بدقة

 

داخل-خزان
داخل-خزان

 

طارق-وعمله-داخل-خزان
طارق-وعمله-داخل-خزان

 

طالب-هندسة-ويعمل-فى-تنظيف-الخزانات
طالب-هندسة-ويعمل-فى-تنظيف-الخزانات

 

 


شمال سيناء

العريش

خزانات المياه

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المعهد الفنى الصحى بالاسماعيلية

سيناء

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