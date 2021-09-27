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عميد كلية اللغة العربية بالأزهر فرع الزقازيق يكرم الأوائل

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 07:37 م
عميد كلية اللغة العربية بالأزهر فرع الزقازيق يكرم الأوائل
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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كرم الدكتور شعبان كفافى عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق، الأوائل في الكلية، بحضور وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدكتور صابر عبد الدايم عميد الكلية الأسبق.

وقال عميد الكلية إن من بين المكرمين الأوائل عدد من أصحاب الهمم، وبعث برسالة لأولياء أمورهم الذين يمتلكون إرادة كبيرة وضع بها الثقة فى نجله المعاق ليقهر إعاقته ويتغلب على كل المعوقات التي تواجهه ويتفوق على الأصحاء.

وأضاف عميد الكلية: نبعث برسالة إلى كل القائمين على قيادة الأزهر أننا على العهد باقون طامحين تخريج خيرة الشباب المثقفين الوسطيين الذين يؤثرون فى المجتمع ويرسخون روح المحبة والألفة.

وعبر الطلاب وأولياء أمورهم عن سعادتهم بتقدير مجهوداتهم وتكريمهم ووضعهم على أول درجات الدراسات العليا.

وقال محمد الجنيد الأول على كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق إنه فخور بما وصل إليه وتكريمه من عميد الكلية وقيادات الأزهر وأنه ينوي البدء فى الدراسات العليا طامحا إلى تقديم العديد من مواهبه منها تأليف الشعر وعدد من الروايات.

وقدم قصيدة شعرية عن حب الوطن، فيما تبارى الطلاب الاوائل تقديم الأناشيد الدينية وتجويد القرآن الكريم وتقديم الخطب الدينية الرنانة.

وقدم عبد الرحمن أحمد من الأوائل المكرمين ابتهالا دينيا فى حب رسول الله صل الله عليه وسلم فيما قدم حسن محمد حسن ومحمد حمادة انشودة التخرج والتى ألفها ولحنها محمد الجنيدى الأول على الكلية.

 

 


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