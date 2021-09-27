اليوم السابع
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طرح أكشاك للإيجار بمواقف ميدان الجيزة والمريوطية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 08:23 م
طرح أكشاك للإيجار بمواقف ميدان الجيزة والمريوطية محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن طرح المزايدة العلنية لتأجير 3 أكشاك، بموقف سرفيس ميدان الجيزة، و2 كشك بموقف سرفيس المريوطية، جلسة 17/10/2021، بديوان عام محافظة الجيزة "إدارة العقود والمشتريات".
 
وأكدت المحافظة أنه على من يرغب التقدم بالمزايدة إحضار الآتي:
 ١. صورة البطاقة
٢. كراسة الشروط والمواصفات
۳. تفويض رسمي معتمد
4. سداد تامين الابتدائي دخول المزايدة وهو كالأتي :
(أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة)
1. كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5000 جنيه
۲. كشك رقم "۲" تأمین ابتدائي 3000 جنيها
۳. كشك رقم "3" تامین ابتدائی ۳۰۰۰ جنبها
 
(أكشاك بموقف سرفيس المريوطية)
ا. كشك رقم "1" تامین ابتدائی ۷۰۰۰ جنيه
٢. كشك رقم "۲" تامین ابتدائي 5000 جنيها
 
 

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