رئيس مدينة بنى سويف يعقد لقاء جماهيريا لبحث شكاوى المواطنين بقرية بياض العرب

بنى سويف - هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء المدن والمراكز بالاستمرار فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها فى أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف حملات إزالة التعديات على الطريق العام والاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين فى شتى القطاعات.

وفى هذا السياق، عقد هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف لقاء جماهيريا مع أهالى قرية بياض العرب وتبادل معهم الحوار مستمعا لكل المطالب والمشكلات التى استعرضها المواطنون، والتى شملت قطاعات الصرف الصحى والنظافة ومياه الشرب، وتم حصر هذه المشكلات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة العمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة، كما قام بالمتابعة الميدانية والمرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم بمنطقة كورنيش النيل لمتابعة التزام أصحابها بالحفاظ على المظهر الحضارى والنظافة العامة بمحيط المحلات ورفع البروز والتعديات على الأرصفة.

كما تابع الجويلى إيقاف أعمال بناء وتسليح مخالفة بالطابق السابع خلف هيئة الرقابة الإدارية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم معاينة سقوط شرفة بالطابق الأول علوى بشارع إبراهيم عجمى حيث انتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية على الفور للمعاينة وإصدار قرارها؛ حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.