رئيس مدينة الفشن يطلق حملة لحل مشكلة المياه الجوفية بقرية الحيبة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قام حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفش جنوب بنى سويف بمتابعة الإجراءات المنفذة لحل مشكلة تسريب المياه الجوفية بمنطقة العجرة التابعة لقرية الحيبة، حيث تم تجفيف جميع خزانات الصرف الصحى بالمنطقة وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للكشف عن مصدر التسريبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة نهي المشكلة.

ومن ناحية أخرى تم متابعة أعمال تجميل مدخل المدينة ودهان البلدورات ورفع كفاءة الإنارة العامة، وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة. فيما قام قسم النظافة برفع المخلفات والقمامة بشارع سعد زغلول وبورسعيد والسلطان حسين والجمهورية والثورة والشيخ غنيم وصلاح سالم والسد العالى والشيخ زهران والقيسارية والدعوة الإسلامية بالإضافة لجمع المخلفات المنزلية بدائرة المركز.