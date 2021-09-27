رئيس لجنة مكافحة كورونا: اللقاحات تبعد 95% من مصابي كورونا عن الوفاة

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الحصول على لقاح كورونا لا يغني عن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لأقصى درجة، قائلا: مش معنى أن أخذت اللقاح إني أنا محمي لأ أنا محمي من الأعراض الشديدة لكورونا.

واضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الاثنين، أن لقاحات كورونا تحمي 95% من مصابي كورونا من الوفيات لكن اللقاحات لا تحمي من الاصابة بكورونا.

وناشد حسني متلقي اللقاح الذين حموا أنفسهم من أعراض الاصابة الشديدة والوفيات، متابعا: "اللقاح جزء من الاجراءات الاحترازية التي يجب أن نلتزم بها لأنها حزمة كاملة وجزء منها اللقاحات".