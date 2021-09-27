رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بالعراق يعزى الرئيس السيسى في وفاة المشير طنطاوي

كتب أحمد جمعة

أبرق رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عمار الحكيم، الإثنين، للرئيس عبد الفتاح السيسي، معزيا في رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، وقال عمار الحكيم في برقيته: "تلقينا بحزن بالغ رحيل أبرز القادة العسكريين المشير محمد حسين طنطاوي، بعد عمر أفناه في الدفاع عن الوطن وصيانة سيادته في مرحلة صعبة وحساسة من تاريخ مصر"، معربا للرئيس السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية عن تعازيه ومواساته الأخوية.

كان مجلس الوزراء قد نعى يوم الأربعاء الماضى خلال اجتماعه الأسبوعى المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية فجر الثلاثاء الماضي، بعد مسيرة عطاء عطرة، وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل، المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011 ، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.