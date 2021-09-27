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خطوة بخطوة.. كيف تحصل على رخصة عربة مأكولات فى الشارع

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 02:00 ص
خطوة بخطوة.. كيف تحصل على رخصة عربة مأكولات فى الشارع عربة مأكولات
كتب ــ سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة فى إصدار تراخيص لعربات المأكولات الثابتة بالشوارع، كأحد المشاريع الخاصة بالشباب، ونرصد فى النقاط التالية خطوات الحصول على رخصة عربات المأكولات.
 
محافظة القاهرة سلمت 30 رخصة، لسيارات الطعام المتنقلة للشباب.
الرخصة وفقا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 .
 رسوم الترخيص 9 آلاف جنيه لمدة 3 سنوات.
 
أوراق التقدم للحصول على الرخصة..
 "شهادة سلامة الغذاء من هيئة الاستثمار.
شهادة صحية.
صورة شهادة المؤهل.
صورة بطاقة سارية.
 برنت تأمين.
 فيش وتشبيه.
 الموقف من التجنيد للذكور.
 شهادة الخدمة العامة للإناث.
 صورة ضوئية للمركبة من الداخل والخارج.
طلب بخط اليد موجه للمحافظة.
 
شروط الحصول على الرخصة..
يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة من أبناء المحافظة.
 يقترح مكانين فى نطاق حى واحد.
لا يشترط أن يكون من سكان نفس الحى.
يتحمل تكاليف إنشاء العربة الخاصة به وفقا لمواصفات هيئة سلامة الغذاء وهيئة الاستثمار.
يمكن تقديم أنشطة مختلفة من 8 أنشطة متاحة.
 
 

عربات الماكولات

تراخيص عربة الماكولات

رخصة كشك

مشروع

مشروعات صغيرة

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