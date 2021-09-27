حوار مجتمعى في 8 قرى لمشروع توسعات الصرف الصحى بمركز الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في الفيوم، بالتعاون مع مجلس ومدينة الفيوم، حوارا مجتمعيا حول عرض تقييم الأثر البيئى والمجتمعى لمشروع شبكات وروافع قرى مركز الفيوم، وعددها ثمانية قرى، هي جرجس رزق ومنشأة الجزائر وكفور النيل والنيل الوسطى ورزق متى وابجيج ومنشأة بغداد وحرفوش.

وذلك بحضور المهندس عادل عبدالمنعم رئيس القطاع التجارى نيابة عن اللواء هشام درة رئيس الشركة والدكتور صلاح الشريف الخبير البيئى والدكتور سامح سيف الخبير المجتمعى ومنى خليفة ممثلة الشركة القابضة والمهندس محمد مدحت استشارى تصميم المحطات بالمشروع والمهندس مصطفى سعد استشارى تصميم محطات المعالجة وأمال عبدالعزيز مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

فى البداية قال المهندس مصطفى سعد استشارى تصميم المحطات أنه سيتم تطوير وإحلال وتجديد 20 محطة معالجة ثلاثية وسيتم تنفيذ 57 قرية فى المرحلة الأولى كما تم الانتهاء من أعمال التصميم بنسبه 75% للقرى وجارى أعمال الرفع المساحى وأعمال الجسات فى القرى المتبقية.

كما أضافت منى خليفة أن هدف اللقاء المجتمعى عرض نتائج دراسة الأثر البيئى للتجمع القروى لمحطة المعالجة والشبكات بمركز الفيوم لأن المواطن هو محاور اهتمامنا واهتمام الدولة المصرية وهو الضامن الوحيد فى نجاح أى مشروع سواء أثناء التنفيذ أو بعد تنفيذه فى كيفية المحافظة عليه.

من جانبة قال المهندس عادل عبدالمنعم رئيس القطاع التجارى أن الدولة المصرية تشهد فى ظل القيادة الحكيمة المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقدما ملحوظا وسريعا على كافة الأصعدة ونخص هنا البنية التحتية فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى داخل محافظة الفيوم.

فالدولة بكل أجهزتها المعنية لا تدخر جهدا فى تقديم أوجه الدعم والتعاون اللازم من إنجاح توفير بيئة صحية امنه توفر لهم مناخ اقتصادى يشكل ويدعم حياة المصريين فالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان تقدم يد العون والمساعدة فى الدفع بعجلة تنفيذ المشروعات وتوفير كافة الاعتمادات المالية المخصصة من أجل مد وتدعيم وإنشاء محطات وروافع وخزانات لمياه الشرب والبدء فى مشروعات الصرف الصحى والتى تشكل وتمثل رقما قياسيا جديدا تكاد تنفرد به محافظة الفيوم عن سابقتها من المحافظات الأخرى فنسبة الصرف الصحى فى الوقت الحالى لم تتخطى نسبة 47% ومع الانتهاء من مشروعات توسعات الصرف الصحى بالفيوم تصل لأكثر من 86% من إجمالى عدد السكان والقرى.

وفى عهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم تم استكمال العديد من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وساهم سيادته فى توفير اعتماد مالى يقدر بنحو 180 مليون جنية للانتهاء من مشاريع الصرف الصحى بالقرى المبللة كما شهدت المحافظة طفرة كبيرة فى تنفيذ مشاريع الصرف الصحى، وذلك من أجل تحسين نوعية المياه داخل بحيرة قارون وهذا ظهر جليا فى اعتماد مالى تم توفيره يقدر بنحو تسعة مليارات ونصف المليار جنيها لتنفيذ مشاريع الصرف الصحى داخل 57 قرية بمعظم مراكز المحافظة.