حكاية "ديانا" من السمنة للرشاقة وصاحبة مطبخ بيتى لتوفير وجبات الدايت بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا، لحكاية سيدة شابة من محافظة الشرقية، نجحت فى التغلب على زيادة الوزن بعد تعرضها للتنمر و مشكلات صحية، و حولت من تجربتها إلى واحدة من أصحاب المطابخ الصحية التى توفر وجبات بسرعات حرارية أقل.

تقول ديانا حسن 33 سنة، انها عانت لسنوات من زيادة الوزن، و الذى أثر عليها صحيا وصعوبة فى الحركة، فضلا عن حرمانها من ارتداء ملابس شبابية كباقى الفتيات التى فى عمرها، الأمر الذى عرضها لمواقف تنمر وإحراج.

وتكمل، قررت قبل عامين خوض تحدى نزول الوزن، كان أصعب تحدى هو الحرمان من أنواع الحلويات و الأطعمة التى تحبها، فبدأت توفيرها لكن بالاعتماد على مكونات صحية وبسعرات حرارية أقل.

وتضيف، بعد خسارة كبيرة من وزنها، قررت أن تستغل خبرات فى إعداد الوجبات الصحية، بتسويقها أون لاين، ذلك عن طريق جروب عبر الفيس بوك، مشيرة إلى انه من خلال الجروب، فضلا عن تسويق الوجبات الصحية، هو تقديم إرشادات للسيدات الراغبات فى تصنيعها منزلى بمعرفتها.