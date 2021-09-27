اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حكاية "ديانا" من السمنة للرشاقة وصاحبة مطبخ بيتى لتوفير وجبات الدايت بالشرقية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:00 ص
حكاية "ديانا" من السمنة للرشاقة وصاحبة مطبخ بيتى لتوفير وجبات الدايت بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا، لحكاية سيدة شابة من محافظة الشرقية، نجحت فى التغلب على زيادة الوزن بعد تعرضها للتنمر و مشكلات صحية، و حولت من تجربتها إلى واحدة من أصحاب المطابخ الصحية التى توفر وجبات بسرعات حرارية أقل.

تقول ديانا حسن 33 سنة، انها عانت لسنوات من زيادة الوزن، و الذى أثر عليها صحيا وصعوبة فى الحركة، فضلا عن حرمانها من ارتداء ملابس شبابية كباقى الفتيات التى فى عمرها، الأمر الذى عرضها لمواقف تنمر وإحراج.

وتكمل، قررت قبل عامين خوض تحدى نزول الوزن، كان أصعب تحدى هو الحرمان من أنواع الحلويات و الأطعمة التى تحبها، فبدأت توفيرها لكن بالاعتماد على مكونات صحية وبسعرات حرارية أقل.

وتضيف، بعد خسارة كبيرة من وزنها، قررت أن تستغل خبرات فى إعداد الوجبات الصحية، بتسويقها أون لاين، ذلك عن طريق جروب عبر الفيس بوك، مشيرة إلى انه من خلال الجروب، فضلا عن تسويق الوجبات الصحية، هو تقديم إرشادات للسيدات الراغبات فى تصنيعها منزلى بمعرفتها.

 


الشرقية

اخبار الشرقية

سيدة تخسر وزنها

خسارة الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قصة كفاح جديدة بطلتها سيدة من المنيا.. "هبة" اقترضت لعمل مشروع لتساعد زوجها المريض وتربى أطفالها بعد تهدم منزلهم بسبب المياه الجوفية.. وتؤكد: لن أحرمهم من التعليم.. ونسكن فى عشة وحلمى إعادة بناء المنزل.. فيديو

الأحد، 19 سبتمبر 2021 02:00 ص

والدة البائع الفصيح تروى قصة كفاحها فى تربية أبنائها التسعة بعد وفاة زوجها

الأحد، 19 سبتمبر 2021 01:08 ص

قصة كفاح فتاة بالأسكندرية.. ميس "ريم" مدرسة فرنساوى صباحا وبياعة قهوة على الفحم مساء.. تحدت المجتمع وبدأت فكرتها مع بداية ظهور كورونا.. تواصل عملها بتشجيع من أسرتها وتلاميذها يعتبرونها قدوة.. فيديو وصور

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:00 م

ريم من مدرسة فرنساوى لبيع القهوة.. قصة كفاح إسكندرانية لكسب الرزق.. فيديو وصور

الأحد، 12 سبتمبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة