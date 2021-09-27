اليوم السابع
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حتى لو مش بتسخدمها.. هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء بعد غلقها

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 08:00 ص
حتى لو مش بتسخدمها.. هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء بعد غلقها أجهزة كهربائية
كتبت ــ رحمة رمضان

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عادات يومية خاطئة اعتاد عليها بعض المواطنين أثناء التعامل مع الأجهزة الكهربائية المنزلية، ولكنها تزيد من الاستهلاك وبالتالي ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية، خاصة عند وضع بعض الأجهزة على وضعية الاستعداد وعدم نزع الفيشة ومن بين هذه الأجهزة :
 
1-   شاحن الموبايل: تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدرا كبيرا من الكهرباء وحتى فى حالة نزعه من الفيشة..
 
2-  الريسيفر: يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.
 
3-   جهاز روتر الانترنت: يستهلك الروتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.
 
4-  فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة الا أنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالى تستهلك كهرباء.
 
 

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