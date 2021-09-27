تفاصيل احتفال جامعة أسوان بحصولها على جائزة التايمز البريطانى.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

فى إطار دعم المحافظة المستمر والشراكة البناءة شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان احتفال جامعة أسوان لحصولها على جائزة التايمز البريطانى للجامعات للعام الثالث على التوالى والمركز الأول على الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2022، وكذا تصنيف الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى الفئة من 401 إلى 500.

حضر الفاعليات، الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأيضًا القيادات الأمنية والجامعية والإعلامية والصحفية.

وفى مستهل كلمته وجه المحافظ التحية والتقدير لفقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوى والذى كان صاحب قرار استقلال وإنشاء جامعة أسوان فى عام 2012، داعيًا الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد أبن مصر وأسوان.

كما قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لجامعة أسوان بمناسبة هذا التفوق العلمى الغير مسبوق، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعطى تكليفات واضحة بالاستعانة بالجامعات لتكون بيت خبرة واستشارى فى مختلف قطاعات العمل العام، وأيضًا المشروعات الجارية التى تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة.

وطالب محافظ أسوان بضرورة قيام عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بشرح وتعريف الطلاب خلال العام الدراسى الجديد بما تشهده مصر من إنجازات هائلة يقودها الرئيس السيسى فى كافة المجالات والمشروعات التنموية والاستثمارية.

وتابع، بأن ما تشهده محافظة أسوان من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحويل القرى إلى نموذج الريف الأوروبى، بجانب إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية والطرق والمحاور والكبارى وغيرها، مؤكدًا على التعاون والشراكة القائمة بين المحافظة والجامعة والأكاديمية العربية حيث نعمل دائمًا على دعم جامعة أسوان بتقديم كافة التسهيلات وإزالة أى معوقات للقيام بدورها التنموى والمجتمعى، ولاسيما أننا لدينا طموح كبير فى استكمال مسيرة العمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبأن تكون الجامعة قبلة للطلاب الأفارقة.

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن عثمان شكره لمحافظ أسوان لدعمه المستمر للجامعة والمستشفى الجامعى للنهوض بالمنظومة الطبية بها والتى كان أخرها إهداء المحافظ لـ 13 حضانة لقسم المبتسرين بالمستشفى، و11 جهاز تنفس صناعى، و4 أجهزة سباب، بالإضافة إلى المشتملات والمستلزمات الطبية الأخرى.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدروع للتأكيد على روح التعاون بين الجانبين.



احتفال جامعة أسوان بحصولها على جائزة التايمز البريطاني



احتفال جامعة أسوان بحصولها على جائزة التايمز البريطاني



احتفال جامعة أسوان بحصولها على جائزة التايمز البريطاني