بعد مصرع طفلة.. التقرير الفنى: ملاهى الرأس السوداء بالإسكندرية بدون ترخيص وغير آمنة

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس مالكى ملاهى بمنطقة الرأس السوداء شرق المحافظة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهما تهمتي إدارة منشأة بدون ترخيص، والتسبب في قتل طفله عن طريق الخطأ، وغلق وتشميع المنشأة بمعرفة الجهة الإدارية.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة "الحى"، أن الملاهى تدار بدون ترخيص، ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية، فيما أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية، أن المنشأة غير مسجلة لديهم من الأساس لعدم حصولها على أي تراخيص، فيما أفاد تقرير اللجنة الفنية ان معدات وألعاب الملاهى متهالكة ولا تصلح للإستخدام.

كما استمعت النيابة إلى أقوال أهلية المجنى عليها والذين اتهموا ملاك الملاهى والقائمين عليها بالتسبب في وفاتها إثر سقوطها من اعلي، كما اصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المسؤول عن الملاهي، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسئولي الحي، لسؤالهم عن ملف تراخيص الملاهي، ومدى مطابقتها للمواصفات لتحديد وسائل الأمان، مع التصريح بدفن جثة الضحية، عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغا بسقوط طفله من لعبة بملاهى بمنطقة الراس السوادء ونقلها للمستشفى وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى، وتبين سقوطه طفلة 12 سنة، من لعبة الإعصار بعد تشغيل اللعبة بدقائق.

وبسؤال أسرة الفتاة، أفادوا بأنهم كانوا فى فسحة للملاهى وقامت الطفلة بركوب لعبة الإعصار، وفور تشغيل اللعبة بعدة دقائق فوجئوا بسقوط الطفلة من مسافة 10 أمتار، وتخبطها فى أجزاء من اللعبة، وتوجهوا بها إلى أحد المستشفيات ولكنها لفظت أنفسها الأخيرة، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.