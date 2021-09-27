بالأرقام والأماكن.. تعرف على مشروعات أقامتها الدولة على أرض سيناء خلال 6 سنوات

سيناء ـ محمد حسين

خلال 6 سنوات شهدت شمال وجنوب سيناء، الانتهاء من تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وأخرى خدمية والعمل فى مشروعات أخرى.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة من محافظتى شمال وجنوب سيناء إلى أن أبرز هذه المشروعات إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بطول 4 آلاف 250 مترا وبعمق 70 مترا من سطح الأرض و53 مترا من عمق القناة، وطريق النفق شرم الشيخ والذى يمتد بطول 342 كم، وطريق الإسماعيلية العوجة بطول 221 مترا وعرض 25 مترا لربط شرق سيناء بغربها.

أضاف، لإنشاء مستشفى سانت كاترين بجنوب سيناء وهى من أحدث المستشفيات، ومركز طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، ومطار البردويل الدولى، طريق النفق – رأس النقب ويعد من أهم الطرق الحديثة بوسط سيناء، وأحد أهم الممرات ويربط بين آخر جزء بشرق سيناء وهى منطقة رأس النقب بأخر نقطة من ناحية الغرب وهى النفق ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش، بطاقة 10 آلاف م٣ / يوم بالعريش.

ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور على مساحة 4800 متر بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ألف متر مكعب فى اليوم، وانطلاف العمل فى 18 تجمع تنموى لزرع الصحراء بالبشر بعمق سيناء افتتح من بينها التجمع التنموى أبو رصاصة، والتجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد، وهى موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء.

وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية، ومواقع هذه التجمعات فى محافظة شمال سيناء بمركز الحسنة والذى يقع بوسط سيناء وبه خمس تجمعات وهى: تجمع أم فروث بقرية المغارة، وتجمع ك 61 بقرية بغداد، وتجمع الدفيدف بمدينة الحسنة، وتجمع النوافعة بقرية المغفر، وتجمع خشم الجاد بقرية إخرم.

أما مركز نخل بوسط سيناء فيضم 6 تجمعات وهى: وتجمع طويل الحامض، تجمع الخفجة، تجمع النثيلة 1، تجمع النثيلة 2، تجمع أبو رصاصة بقرية صدر الحيطان، تجمع طيبه بقرية التمد، وفى محافظة جنوب سيناء بمركز راس سدر وبه 4 تجمعات وهى: تجمع النهايات، تجمع الحمة، تجمع الطيبة بقرية وادى جعده، تجمع السحيمى، ويضم مركز سانت كاترين 3 تجمعات وهى:تجمع وادى سعال، تجمع سهل القاع، تجمع اسلا وعريق.

و شهدت سيناء فى قطاع الإسكان العمل فى مدن جديدة يجرى العمل فيها هى:الإسماعيلية الجديدة"، ستستوعب قرابة 314 ألف نسمة، مدينة سلام مصر (شرق بورسعيد)، التى تشمل 4340 وحدة سكنية و4889 وحدة سكنية بالمنطقة السياحية، ومدينة رفح الجديدة وتضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوى، ومدينة بئر العبد الجديدة التى تشمل نحو 16.6 ألف وحدة سكنية.

ويتم إنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوى، فى شمال ووسط سيناء، وجرى الانتهاء من 2000 وحدة سكنية بالكامل فى مدينة المساعيد بالعريش، و12 ألفًا و266 وحدة فى المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة، كما تم البدء والتنفيذ فى إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوى، إضافة إلى إنشاء العشرات من التجمعات السكنية البدوية وسط سيناء، والبدء فى إنشاء مدينة سلام مصر، والتى تصنف كعاصمة اقتصادية جديدة، والتى تبعد عن بئر العبد بمسافة 40 كيلو مترًا.

و استثمارات فى قطاع الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه، وبالنسبة لقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، جرى تنفيذ 10 مشروعات صرف صحى بسيناء بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، وإنشاء تجمع تنموى متكامل و5907 أحواض فى المرحلتين الأولى والثانية للاستزراع السمكى بسيناء واستصلاح 275 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليارات جنيه.

وتم إنشاء شبكة طرق واسعة بإجمالى أطوال تبلغ 2400 كيلو متر، تضمنت إنشاء 26 طريقا، كما تم تطوير مطار البردويل الدولى للأغراض المدنية، إضافة إلى تطوير مطار العريش الدولى، وجار تطوير ميناء العريش البحرى ورفع كفاءته بهدف جعله يضاهى وينافس الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر المتوسط ومع اكتمال عملية التطوير سيعمل الميناء على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للعمل، كما تم إنشاء مرسى للصيادين برمانة، إضافة إلى تطوير بحيرة البردويل.

كما يتم حاليًا تطوير ميناء الطور وشرم الشيخ لرفع كفاءتها بهدف جعلهما يضاهين وينافسان الموانئ البحرية الأخرى، ومع اكتمال عملية التطوير، سيتم توفير آلاف فرص العمل لصالح أهالى جنوب سيناء، وسيعمل كلا الميناءين على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للعمل.

وشهدت شمال وجنوب سيناء إنشاء جامعة الملك سلمان ولها 3 أفرع فى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء بطاقة استيعابية حوالى 30 الف طالب وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم.

وجامعة العريش التى انطلقت رسميا كجامعة حكومية بقرار جمهورى فى عام 2016، بعد أن كانت فرع من جامعة قناة السويس وتضم "كلية اﻵداب والعلوم اﻷنسانية، كلية اﻷستزراع السمكى والمصايد البحرية، كلية التجارة، كلية اﻷقتصاد المنزلى، كلية التربية، كلية التربية الرياضية، كلية العلوم، كلية العلوم الزراعية، كلية الطب البيطرى"، ويضاف هذا العام الكلية رقم " 10 "، وهى "كلية الحاسبات والمعلومات" إلى جانب "معهد الدراسات البيئية" بقرية الخربة بمركز بئر العبد، والمزمع أن يتم تحويله لـ "كلية للدراسات العليا"، فى انتظار الموافقة على بداية الدراسة فى كلية الطب، إضافة لإنشاء وتطوير 131 مدرسة تضم 1300 فصل.

وشهد قطاع الصحة رفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات المركزية والوحدات الصحية وكان الأبرز إنشاء مستشفى بئر العبد المركزى ومستشفى نخل المركزى ورفع كفاءة وتطوير مستشفى العريش العام ومستشفيات مركزية بمدن سانت كاترين وطابا وأبو رديس.

ووصل اجمالى إنشاء وتطوير القطاع الصحى بشمال وجنوب سيناء لأكثر من 13 مستشفى و42 وحدة صحية، إضافة إلى إنشاء مخزن استراتيجى للأدوية بمدينة العريش.

وفى مجال حفر وتجهيز الآبار الجوفية بمحافظة شمال سيناء تم حفر 98 بئر( آبار مياه بعمق 1100م بمناطق الحمض بمنطقة البروك وطريق الرواق بمنطقة الفرن تجمع الدوبيل، آبار بمناطق تجمع الحقيب بالجفجافة، وبالمغفر وفى محافظة جنوب سيناء تم حفر عدد 30 بئر (تجهيز بئر بوادى فيران بالطاقة الشمسية بأبورديس - حفر بئر بوادى الصهو وبئر بوادى سوقز بأبو زنيمة - وبئر بوادى الحمة برأس سدر( وفى وسط سيناء تم حفر 250 بئر وذلك للتجمعات البدوية، وفى مجال مشروعات تحلية المياه المالحة تم تحلية (21) محطة بشمال سيناء و(9) محطات بجنوب سيناء ومن المخطط اضافة 37 مليون م3/ سنة بشمال سيناء و70 مليون م 3 / سنة بجنوب سيناء.

وتم إنشاء مصنع أسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 7 ملايين طن سنويًا بالعريش، ومصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 طن سنويًا بالقنطرة شرق، وز مجمع مصانع الرخام بجفجافة، الذى تم إنشاؤه على مساحة 3 ملايين متر مربع، كما تم افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين فى شرم الشيخ فى مارس 2021، ليخدم أكثر من 1300 شركة.

المشروعات الصغيرة:

ويجرى العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بإجمالى تكلفة 3.5 مليار جنيه، وتطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء بتكلفة تبلغ 120 مليون جنيه/ والتجهيز لاستزراع ما بين 70 إلى 100 ألف فدان وريها عبر سحارة سرابيوم، وتقول البيانات انه تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالى 400 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليارات جنيه.

ويعد مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء الذى تنفذ أعماله على مرحلتين أعمال المرحلة الأولى تبلغ تكلفتها (6 مليار جنيه) لإنشاء البنية القومية للرى والصرف بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق رابعة وبئر العبد وإنشاء قرى التوطين، وأعمال المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها17) مليار جنيه)، وتشمل أعمالها إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف الفرما والأعمال الصناعية عليه بمنطقة سهل الطينة واستكمال إنشاء البنية القومية والأساسية لاستصلاح واستزراع المناطق المقررة.

وتنفيذ مشروع المحسمة الذى يهدف إلى توصيل مليون متر مكعب من المياه المعالجة من مصرف المحسمة إلى شرق القناة لزراعة 50 ألف فدان ضمن إستراتيجية تنمية سيناء ويتكون المشروع من(سحارة- محطة المعالجة- اعمال مسار مصرف المحسمة بالجهة الغربية- إنشاء 2 محطة رفع على مصرف المحسمة.

وشهدت جنوب سيناء مشروعات عملاقة للحماية من السيول وكانت الأعمال الصناعية ل (66) سد و(250) بحيرة صناعية و(66) حاجز توجيه و(17) قناة صناعية و(15) خزان أرضى ليبلغ إجمالى الأعمال الصناعية (420)، وفى محافظة شمال سيناء كانت الأعمال الصناعية ل(7) سد و(1) حاجز توجية و(15) خزان أرضى ليبلغ إجمالى الأعمال الصناعية بها (23) وفى مجال حصاد الأمطار والمياه الجوفية بسيناء بإجمالى السعة التخزينية ( 83 ) مليون متر مكعب وبلغ عدد المستفيدين منها (520) ألف مواطن.



انشاءات رفح الجديدة



تواصل المشروعات بجنوب سيناء



جا[hlجامعة لمان



رفح الجديدة



طلبة جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء



عمل فى كل موقع



كليات جامعة العريش



مد طرق بمركز نخل



مد محاور جديدة بالعريش



مركز طب الرويسات



مستشفى نخل بوسط سيناء



مشروعات منوعة



معدات العمل فى محاور العريش



ممشى بطراز فنى بجنوب سيناء



مناطق زراعية جديدة بوسط سيناء



ميدان مدينة العريش الرئيسى بعد تطويره