اليوم السابع
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المركز القومى للبحوث الاجتماعية ينظم مؤتمره السنوى اليوم حول جائحة كورونا

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:00 ص
المركز القومى للبحوث الاجتماعية ينظم مؤتمره السنوى اليوم حول جائحة كورونا المركز القومى للبحوث الاجتماعية
كتب ــ محمد الأحمدى

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ينظم اليوم الاثنين، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالدراسات المستقبلية مؤتمره السنوي الحادي والعشرين بعنوان "مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا" وذلك في الفترة من 27 - 29  سبتمبر 2021 برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركـز، وتحت إشراف  الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، فى تمام الساعة 10.30 صباحا بقاعة ابن خلدون بمقر المركز.
 
ويأتى المؤتمر فى إطار الجهود التى تدعم الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية  المتوافقة مع رؤية 2030 لتشكيل مجتمع مابعد  كورونا. 
 
ويناقش المؤتمر ملامح سيناريوهات المستقبل فى مجالات الحياة المتعددة خاصة تلك التى غيرت من أنماط تفاعلاتها عقب انتشارالوباء وكذلك سيناريوهات استدامة تلك التغيرات التى طرأت فى مجالات الحياة على تنوعها (سياسيًا – اجتماعيًا – اقتصاديًا – ثقافيًا– بيئيًا – إعلاميًا .... وغيرها). 

المركز القومى للبحوث

جائحه كورونا

مركز ابن خلدون

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