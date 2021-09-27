الري: مشروعات المياه تتطلب مجهودات وأموالا ضخمة وعلى المواطن المحافظة عليها

إبراهيم حسان

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروعات المياه تحتاج إلى مجهود هائل وتتكلف مبالغ كبيرة جدا لتنفيذها، سواء فيما يتعلق بمحطات المياه العملاقة، أو تبطين وتأهيل الترع، والتحول لأنظمة الري الحديث، إضافة إلى محطات المعالجة وتحلية المياه، للوصول إلى أعلى جودة ووصول المياه إلى كل منتفع بالدولة.

أضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها تكلف الدولة مليارات الجنيهات، ويجب أن يشعر المواطن بحجم المجهودات الهائلة والأموال الكبير في هذه المشروعات، مردفا: "لا يمكن لمشروع بحجم تبطين الترع الذى يكلف الدولة المصرية 80 مليار جنيها، ويلقى المواطن المخلفات في الترع مرة أخرى، وعلى المواطن دورا أن يكون حريصا أكثر على المشروعات التي تنفذ".

وأكمل المتحدث باسم وزارة الري، أن وزارة الرى تعمل وتبذل مجهودات في كل مكان داخل الدولة المصرية، وتناشد المواطنين دائما بحماية المشروعات التي تشهدها الدولة لخدمة المواطن، متابعا: "نتعامل مع تركة لعشرات السنين، ونجري بسرعة كبيرة لحل المشكلات المتراكمة، ونحن نتعامل مع كل أشكال المخالفات بحسم، لأن هذه المخلفات تعيق توصيل المياه إلى أماكنها، وأزلنا 64 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل خلال الـ6 سنوات الماضية".