التعليم: تخصيص حصة للحديث عن انتصارات أكتوبر بالعام الدراسى الجديد

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص حصة مع انطلاق الدراسة للحديث عن انتصارات أكتوبر وفضل الشهادة، كما طالبت الوزارة، المدارس بضرورة تفعيل الإجراءات الوقائية والتعامل مع الأمراض المعدية وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع انطلاق العام الدراسى الجديد، إضافة إلى متابعة تلقى المعلمين لقاح كورونا، كما طالبت الوزارة بضرورة تخصيص غرف عزل فى المدارس.



وكانت الوزارة وجهت المديريات التعليمية بتنفيذ خطة تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعى وذلك استعدادا لبدء عام دراسى الجديد، حيث أكدت الوزارة على متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على العاملين بالتعليم قبل الجامعى.



وشددت الوزارة على الإجراءات الازمة لمتابعة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا لقاح التطعيم والإفادة بذلك، كما يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحيه للتطعيم وذلك فى ضوء تقرير طبى من التأمين الصحي والتشديد على العاملين ممن لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بتقديم إفادة بعمل مسحة بواقع مرتين كل أسبوع.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف هذه التعليمات مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين.