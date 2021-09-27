افتتاح معرض المشغولات اليدوية والبدوية بالاسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

افتتح الدكتور أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، معرض المشغولات اليدوية والبدوية على هامش الاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالإسماعيلية.

واحتفلت اليوم محافظة الإسماعيلية، باليوم العالمى للسياحة، بإقامة ماراثون شارك فيه شباب الإسماعيلية، وذوى الهمم، وبحضور عدد من رموز نادى الإسماعيلى .

وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد الاجتماع التنسيقى الأول لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم العالمى للسياحة، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ومديرى عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية بالاحتفال.

كما تقرر فتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان، سواء لزائرى المحافظة أو لمواطنى الإسماعيلية، وإقامة ثلاث معارض مشغولات يدوية لسيدات المحافظة بأندية الفيروز والشجرة والتعاون، وحفل غنائى ساهر لفرقة الإسماعيلية للآلات الموسيقية وفرقة الفنون الشعبية بحديقة الشيخ زايد أمام المحافظة الجديدة.