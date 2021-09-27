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اعرف آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل للعام الدراسى الجديد × 13 نقطة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 09:13 ص
اعرف آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل للعام الدراسى الجديد × 13 نقطة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد، نرصد فى التقرير التالى طرق سد العجز.
 
ـ يمكن سد العجز من خلال فتح باب التطوع بالمدارس.
ـ التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية.
ـ  ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين.
ـ يقوم بتنفيذ تنفيذ المهام المكلف بها من مشرف المادة.
ـ  التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع.
ـ يكون سد العجز  من خلال توزيع المعلمين والإداريين بالمدارس.
- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.
ـ  يكون سد العجز من خلال التعاقد بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة.
ـ التعاقد بالحصة مع حملة المؤهلات العليا التربوية.
ـ لا يجوز لهم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
ـ لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال عام مالي واحد.  
ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي.
ـ التقديم فى الإدارات التعليمية.
 

التربية والتعليم

سد العجز

الاستعانة بمعلمين لسد العجز

التطوع فى المدارس

التعاقد بالحصة

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