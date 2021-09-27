اعرف آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل للعام الدراسى الجديد × 13 نقطة

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد، نرصد فى التقرير التالى طرق سد العجز.

ـ يمكن سد العجز من خلال فتح باب التطوع بالمدارس.

ـ التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية.

ـ ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين.

ـ يقوم بتنفيذ تنفيذ المهام المكلف بها من مشرف المادة.

ـ التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع.

ـ يكون سد العجز من خلال توزيع المعلمين والإداريين بالمدارس.

- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.

ـ يكون سد العجز من خلال التعاقد بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة.

ـ التعاقد بالحصة مع حملة المؤهلات العليا التربوية.

ـ لا يجوز لهم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

ـ لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال عام مالي واحد.

ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي.

ـ التقديم فى الإدارات التعليمية.