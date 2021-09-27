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إصابة ولى العهد الأردنى بفيروس كورونا.. والملك عبد الله يخضع للحجر المنزلى

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:07 م
إصابة ولى العهد الأردنى بفيروس كورونا.. والملك عبد الله يخضع للحجر المنزلى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب أحمد جمعة

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أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردنى أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا.

إصابة ولى العهد الأردنى بفيروس كورونا
 

وظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً.
 
ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله المعظمان، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصات التي أجريت اليوم كانت سلبية.
 
ويتمنى الديوان الملكي الهاشمي الشفاء العاجل للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

 


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