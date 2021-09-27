أجواء مستقرة بكافة الأنحاء.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى السبت المقبل كما يلى :



درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 27 سبتمبر:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة



السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة



جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 26 درجة



شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة



جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجةالسواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجةجنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجةشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجةجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجةالسواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجةجنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجةشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجةجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجةالسواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجةجنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجةشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجةجنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجةالسواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجةجنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 26 درجةشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجةجنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجةالسواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجةجنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجةشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجةجنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة