وكالة الأنباء السودانية: وفد حكومى يصل بورتسودان لحل أزمة شرق البلاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصل ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان السودانية صباح اليوم، الأحد، عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة الإتحادية، في إطار مبادرة لحل الأزمة التي نشبت مؤخراً فى شرق البلاد على خلفية حراك جماهيري مطلبي قاده المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أغلقت على أثره عدد من المرافق الحيوية مما أدى إلى تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الإقتصادية بالبلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، تستمر زيارة الوفد لمدة يومين والذى يضم وزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ منصور ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي ووزير الطاقة والبترول المهندس جادين علي عبيد حسن ووزير النقل المهندس ميرغني موسى حمد.

وكان في إستقبال الوفد بمطار بورتسودان الدولي، والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أوهاج وأعضاء لجنة أمن الولاية وقادة الوحدات العسكرية بالولاية.

ويشمل برنامج زيارة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي والوفد المرافق له لولاية البحر الأحمر، عدد من الإجتماعيات واللقاءات، تشمل لجنة أمن الولاية ومجلس نظارات البجا.