موجز أخبار مصر.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والقاهرة 31 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها، استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية، والتعليم العلى تعلن عن 182 ألف طالب سجلوا في تنسيق الشهات الفنية، بالإضافة إلى انضمام 24 لاعب في قائمة منتخب مصر لمواجهة المنتخب الليبيرى وديا. وإلى أهم الأخبار

التعليم العالى: 182 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية



الصحة: تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من نصف مليون مواطن بمطروح.. صور

الانتهاء من تطوير طريق التحرير بأكتوبر بطول 6 كم لتيسير الحركة المرورية







وكالة الأنباء السودانية: الجيش يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية بأراضى السودان



استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

24 لاعبا فى معسكر المنتخب استعدادًا لودية ليبيريا

