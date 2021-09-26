محافظ أسوان يوجه لإصلاح وصيانة خط الصرف بشارع أبو شوك ودهان واجهات العقارات

أسوان - عبد الله صلاح

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الميدانية المفاجئة، اليوم الأحد، ببعض الشوارع الداخلية وسط مدينة أسوان، حيث رصد المحافظ وجود تجمع وتراكم مائى بشارع سينما أبو شوك.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين للوقوف على أسبابها وسرعة إصلاح وصيانة خط الصرف الصحى، مع قيام مديرية الطرق بإعادة الشئ لأصله ورصف الجزء الذى سيتم حفرة لتسهيل حركة المارة والمركبات.

وكلف اللواء عطية، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة بعض الكرافانات المخالفة بنفس الشارع، مع تخصيص المساحات والفراغات المختلفة فى إقامة ساحات انتظار للسيارات مخططة، علاوة على دهان واجهات العقارات التاريخية طبقًا لمنظومة التنسيق الحضارى وذلك بالتعاون مع أصحاب هذه العقارات.

كما شدد اللواء أشرف عطية على قيام مسئولى إدارة المرور بتكثيف حملاتها على مركبات التوك توك، وضبط ومصادرة المخالف منها لتحقيق السيطرة المرورية المطلوبة، وهو الذى يتوازى مع قيام مسئولى الوحدة المحلية بإزالة الإشغالات أولًا بأول ورفع كافة كميات القمامة والتراكمات والمخلفات بالأسواق والشوارع الرئيسية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل، والتقى أشرف عطية أثناء الجولة ببعض المواطنين حيث أستمع لمطالبهم وشكواهم وكلف المسئولين بالتعامل الفورى معها.