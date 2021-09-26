قبل الشتاء تعرف على طرق الحماية من مخاطر الدفاية لسلامة أسرتك

كتبت رحمة رمضان

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها قبل دخول فصل الشتاء و بدء استخدام الدفاية الكهربائية وذلك لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية و الحفاظ على سلامة الأسرة ، وفيما يلي طرق الحماية من مخاطر الدفاية وتجنب التعرض لمأس كهربائي :

1- وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي أمر ضروري يجب التأكد من وجوده.

2-مراجعة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.