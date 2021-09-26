اليوم السابع
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قبل الشتاء تعرف على طرق الحماية من مخاطر الدفاية لسلامة أسرتك

الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:15 ص
قبل الشتاء تعرف على طرق الحماية من مخاطر الدفاية لسلامة أسرتك دفاية كهربائيه
كتبت رحمة رمضان

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هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها قبل دخول فصل الشتاء و بدء استخدام الدفاية الكهربائية وذلك لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية و الحفاظ على سلامة الأسرة ، وفيما يلي طرق الحماية من مخاطر الدفاية وتجنب التعرض لمأس كهربائي  : 
 
 1- وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي أمر ضروري يجب التأكد من وجوده.
 
2-مراجعة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
 
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
 
4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
 
5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.
 
6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.
 
7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مخاطر الدفاية الكهربائية

خطوات تجنب مخاطر الدفاية

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