قبل الشتاء تعرف على طرق الحماية من مخاطر الدفاية لسلامة أسرتك

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها قبل دخول فصل الشتاء و بدء استخدام الدفاية الكهربائية وذلك لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية و الحفاظ على سلامة الأسرة ، وفيما يلي طرق الحماية من مخاطر الدفاية وتجنب التعرض لمأس كهربائي :
1- وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي أمر ضروري يجب التأكد من وجوده.
2-مراجعة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.
6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.
7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.
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