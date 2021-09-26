فتح الشواطئ مجانا.. الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمى للسياحة غدا

الإسماعيلية- صبرى غانم

تحتفل محافظة الإسماعيلية، غدا الاثنين الموافق 27 سبتمبر 2021، باليوم العالمى للسياحة، ومن المقرر إقامة ماراثون يشارك به شباب الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة الشباب من ذوى الهمم، وبحضور عدد من رموز النادى الإسماعيلى.

وكان عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع التنسيقى الأول لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم العالمى للسياحة، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ومديرى عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية بالاحتفال.

كما تقرر فتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان، سواء لزائرى المحافظة أو لمواطنى الإسماعيلية، بالإضافة إلى إقامة ثلاث معارض لمشغولات يدوية لسيدات المحافظة بأندية الفيروز والشجرة والتعاون.

وأكد نائب المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال كافة الأنشطة التى ستقام ضمن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، من حيث نسب الإشغال المسموح بها بالأندية، وقياس درجة الحرارة للمشاركين بالماراثون، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، علاوة على الكشف المجانى على المشاركين بالماراثون، والدفع بسيارات إسعاف وطوارئ، وسيارات تسجيل للتسهيل على المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

كما تقرر إقامة حفل غنائى ساهر لفرقة الإسماعيلية للآلات الموسيقية وفرقة الفنون الشعبية بحديقة الشيخ زايد أمام المحافظة الجديدة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومى للإسماعيلية الذى يحوى العديد من القطع الأثرية والتاريخية.