وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع، اليوم، مرسومين رئاسيين، تم بموجبهما تعيين عبد العزيز خلف مديرا لديوان رئاسة الجمهورية و سمير عقون ناطقا رسميا لها.



وجاء نص البيان :" وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم ، مرسوما رئاسيا؛ تم تعيين بموجبه عبد العزيز خلف مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا لنور الدين بغداد الدايج الذي تم تكليفه لمهام أخرى".



وأضاف البيان:" كما وقع الرئيس مرسوما رئاسيا، تم تعيين بموجبه سمير عقون ناطقا رسميا للرئاسة الجمهورية".