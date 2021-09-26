التضامن: فكرة الأسر المنتجة تكمن فى تشجيع الأسر المتوسطة على الإنتاج

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إن فكرة الأسر المنتجة تكمن فى تشجيعنا للأسر متوسطة الدخل والأقل منها بقليل، فى إنها تكون منتجة من خلال المنزل، باستخدام أدوات بيئية وحرفية، أو منتجة من خلال ورشة أو مصنع صغير، ونشجعهم على الإنتاج.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعى، خلال مداخلة هاتفية، السبت، على برنامج "آخر ساعة"، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران على فضائية إكسترا نيوز، على إنهم يشجعون أيضا المنتجات الحرفية أو التراثية التى تحكى عن تراث مصر، وتحافظ على التاريخ المصرى وتراثه، مثل الأعمال المنحوتة والخشبية والمفروشات المصنوعة من القطن المصرى، والإكسسوار المنزلى من كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن كل محافظة بها ثراء فى المنتجات الخاصة بها، ولذلك نعمل أولا على تشجيع المنتج المحلى، كما نعمل على تشجيع الشخص المنتج، ويفضل أن تكون الأسرة كلها منتجة، منها نحافظ على التراث المصرى، وكذلك نحافظ على البيئة، وذلك لأنه يستخدم منتجات بيئية خالية من الكيماويات.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، أن هذه المعارض تقام منذ عام 1964، وندعم فيها أسر منتجة كثيرة، وتولد دخل للأسرة وتحافظ على مستوى دخل أفضل، ونستخدم تلك المعارض كأسواق ومساعدة لتلك الأسر بتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى مساعدتهم إذا كانوا يحتاجون لقروض أو منح أو أدوات إنتاج.