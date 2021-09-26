أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا بجميع الأنحاء وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 30

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.



انخفاض بدرجات الحرارة غدا بجميع الأنحاء وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 30

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .



‏الضرائب: تواصلنا مع مقرات الشركات الدولية بمصر لرصد أرباح اليوتيوبرز.. فيديو

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات الدولية مثل فيس بوك وجوجل التى تمارس نشاطا دوليا يكون لها فرعا فى مصر، وبالفعل تم التواصل مع إدارات يوتيوب وفيس بوك وغيرها من المواقع الإلكترونية لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.



أ ش أ: استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية والرسمية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين فى عبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.



التنمية المحلية تعلن دخول 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا الخدمة بالمحافظات قريبا

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة نظمت اليوم ورشة عمل للعاملين بالمراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشرح طريقة تشغيل وآليات عمل هذه المراكز وذلك بحضور نواب المحافظين وقيادات من وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وبحضور عدد من نواب المحافظين ومسئولى المراكز التكنولوجية بالمحافظات وممثلين من القائمين على تشغيل تلك السيارات وكذا مدير مشروع الخدمات التكنولوجية المتنقلة.



الصحة: ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لــ84.4%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية إلى 84.4 % وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 254060 حتى اليوم.



الصحة تطلق حملة "معا نطمئن" بــ 3 محافظات .. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات المنوفية والأقصر والسويس، اليوم الأحد، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.



التعليم تكشف تفاصيل مبادرة رعاية أوائل الثانوية العامة بالدراسات المتخصصة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل مبادرة منح المتفوقين بالثانوية العامة، موضحة أنه حرصا على مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلوميات ورعاية مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والسعي نحو توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، يتم دعم الطلاب المتفوقين لدخول كليات متميزة.



البنك المركزى يوافق على ترخيص تقنية جديدة تسمح بقبول المدفوعات المباشرة عبر الهاتف

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي، وافق البنك المركزي المصري علي منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول.



إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين.. تصل فور الوصول إلى مصر





استقبال 4400 متبرع بمراكز التجميع ضمن المشروع القومى للتبرع بالبلازما أطلقت وزارة السياحة والآثار خدمة إلكترونية جديدة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، وذلك في إطار الحرص على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 4400 متبرع بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضى وحتى اليوم.



رابطة الأندية تقرر استحداث بطولة "كأس الرابطة" فى الموسم الجديد

قرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه اليوم، الأحد، استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.



اتحاد الكرة يرفض تطبيق تقنية الـvar فى مباراة الأهلى وبيراميدز بكأس مصر

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة الأهلي وبيراميدز فى ربع نهائي بطولة كأس مصر، وأكد مسؤولو الجبلاية تمسكهم بالاتفاق السابق مع الأندية بتطبيق التقنية فى مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر فقط.