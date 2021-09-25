7 مرشحين تقدموا بأوراقهم لانتخابات نادى الشرقية فى اليوم الأول

الشرقية - فتحية الديب

قال أنور عبد الله رئيس اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، لتلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الشرقية الرياضى، لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الشرقيه الرياضى، إن 7 مرشحين تقدموا بأوراقهم فى اليوم الأول.

وقال رئيس اللجنة: إنه تم فتح باب الترشيح اليوم، لتلقى الطلبات من المرشحين، ويستمر تلقى طلبات الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، حتى يوم الجمعة القادم، العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 12 نوفمبر المقبل.

وأردف رئيس اللجنة: إن 7 مرشحين تقدموا فى اليوم الأول بأوراقهم على أمانة صندوق النادى وعضوية مجلس الإدارة ولم يتلقى أي طلبات ترشح على مقعد رئيس النادى.

ومن جانبه قال "محمود كامل" رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الشرقية: إنه لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة، بإشراف الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة،تقوم بفحص طلبات المرشحين واللجنة بدأت عملها اليوم ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم الجمعة القادم، واليوم الأول مر بهدوء تام.