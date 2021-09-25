مياه بنى سويف: ضعف المياه بمدينتى ناصر والواسطى اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه تقرر عمل محطة مياه إشمنت "بنصف طاقتها"، لعمل غسيل وتطهير بمروقات المحطة، فى الفترة من الساعة 9 صباح وحتى 4 عصراً، بداية من اليوم السبت ولمدة 3 أيام، مما يترتب عليه ضعف المياه بمدينيتى ناصر والواسطى بسبب تخفيف ضغوط الضح لإتاحة الفرصة أمام أعمال التطهير والغسيل

وحسب بيان لشركة مياه بنى سويف تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.