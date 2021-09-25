اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله

السبت، 25 سبتمبر 2021 10:13 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 فلسطينيين من محافظة (رام الله).
 
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد عمر البرغوثي (20 عاما) من بلدة كوبر، محمد الشني من مخيم الجلزون، وموسى شريتح (29 عاما) من المزرعة الغربية، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.
 
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عشرات من الشباب الفلسطينيين يقذفون عربات جيش الاحتلال بوابل من الحجارة والقنابل الحارقة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بير زيت، وهي من ضواحي محافظة رام الله والبيرة. 

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