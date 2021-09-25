اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غلق 8 منشآت وضبط 35 حالة إشغال فى حملة مكبرة وسط الإسكندرية

السبت، 25 سبتمبر 2021 07:23 م
غلق 8 منشآت وضبط 35 حالة إشغال فى حملة مكبرة وسط الإسكندرية غلق 8 منشآت
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتفتيش على المحلات والمنشآت بحي وسط، حيث تم إغلاق عدد 8 منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم وجود تراخيص، وتحرير عدد 25 محضرا متنوعا، وتوجيه عدد 5 إنذارات، وضبط 35 حالة إشغال.

 

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن الحملة جاءت وفقا لتوجيهات رجب النقيدي رئيس حي وسط، حيث قامت اليوم حملة مكبرة للتفتيش علي المطاعم، الكافيهات، المقاهي والمحلات، والصيدليات بنطاق الحى.

 

وتم خلال الحملة المرور والتفتيش علي المنشآت المذكورة بشوارع: سوتير؛ عبد المنعم سند، ممفيس، وسوق شيديا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا علي سلامة وصحة المواطنين، بمشاركة معاون رئيس حي وسط للخدمات، رئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات وكيل إدارة إشغال الطريق، مفتشي المتابعة ومسئول الإيرادات، ومديريات: الشئون الصحية؛ التموين، الطب البيطري؛ القوي العاملة، وجهاز حماية المستهلك.

 

وتم خلال الحملة التشديد علي أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها ، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صناديق  القمامة  ، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك حفاظا على سلامتهم.

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