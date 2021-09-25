ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 1404 مواطنين بقافلة طبية مجانية فى كفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية العرقوب بمركز كفر الدوار تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، وتأتي تلك القافلة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تضمنت إطلاق مبادرة حياة كريمة.

وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية "باطنة، أطفال، رمد، جلدية، جراحه، عظام تنظيم أسرة، نساء وتوليد، أسنان مسالك بولية" وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، حيث تم الكشف على 1404مواطنين، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة.

جانب من القافلة

جانب من القافلة