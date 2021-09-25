اليوم السابع
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صن: زيادة حجوزات الرحلات البريطانية إلى مصر 200%.. وتوقعات بازدهار صيف 2022

السبت، 25 سبتمبر 2021 03:14 م
صن: زيادة حجوزات الرحلات البريطانية إلى مصر 200%.. وتوقعات بازدهار صيف 2022 السياح فى الغردقة
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا سكوتش صن" الاسكتلندية، إن الرحلات إلى مصر عادت بقوة بعد رفعها من قبل المملكة المتحدة من القائمة الحمراء للسفر، مشيرة أن بعض الفنادق محجوزة بالكامل.

سكوتش صن
سكوتش صن

 

ويعنى رفع مصر -من بين دول أخرى- من القائمة عدم اضطرار المسافرين إلى الحجر الصحى فى فندق بعد العودة إلى البلاد من رحلاتهم فى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن البريطانيين المتحمسين يحجزون إجازاتهم فى الغردقة وشرم الشيخ، وكلاهما يقدم عروض جاذبة لأول مرة منذ شهور.

وقالت إحدى الشركات للصحيفة، إن عمليات البحث على الإنترنت عن مصر ارتفعت بنسبة 1170 فى المائة على مدار الـ 24 ساعة التي تم فيها إزالة البلد من القائمة، في حين شهدت شركات آخرى إزدهارًا في حجز العطلات بنسبة 200 في المائة.

ومع انخفاض الأسعار وارتفاع الطلب، أكد خبراء السفر من أن الرحلات فى مصر تزدهر بالفعل فى صيف 2022 ، بعد أن فشلت بعض العائلات فى الحجز هذا العام.

وقال فيليب بريكنر، المدير التجاري لإحدى الشركات، إنهم تلقوا إشعارات بالتوقف من الفنادق والرحلات النيلية في أكتوبر 2022 بسبب زيادة الطلب، وأضاف: "نحن نتلقى إشعارات بالتوقف لأن جميع البلدان الأخرى - باستثنناء المملكة المتحدة ودولة أو اثنتين ،- ترسل الأشخاص إلى مصر بتدفق كامل ".

وتابع: "الناس ما زالوا يريدون الذهاب لكن الفنادق تأخذ حجوزات من الكثير من البلدان الأخرى."

 

 


مصر

الرحلات الى مصر

السياحة فى مصر

الغردقة وشرم الشيخ

عودة السياح البريطانيين

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