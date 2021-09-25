اليوم السابع
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حى بولاق الدكرور يزيل إشغالات شارع الثلاثينى ويغلق المحلات المخالفة

السبت، 25 سبتمبر 2021 09:00 م
حى بولاق الدكرور يزيل إشغالات شارع الثلاثينى ويغلق المحلات المخالفة رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى بولاق الدكرور، برئاسة المهندس عبد الله نور، عدة حملات على شارع الثلاثين للقضاء على السوق العشوائى بالشارع لليوم الثانى على التوالى، وتم التحفظ على 138 كرسى و6 ترولى و2 كوريك و17 شيشة وإزالة 3 تاندة من أمام المحلات وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

ونفذت أجهزة الحى عددا من قرارات التصحيح بإعادة الشىء لأصله حيث يتم بناء الحوائط التى قام المخالف بهدمها وتحويلها إلى محلات تجاريه فتم بناء ما تم هدم، وذلك بعدة مخالفات لتحويل المبانى السكنية إلى تجارية، ومنها العقار ناصية شارع منصور عبد الونيس مع شارع ناهيا بجوار مسجد باب كريم، كما تم هدم سور بروز أمام محل 24 شارع سعيد سالم من ترعة المجنونة.

 

وفى السياق تواصلت جهود حى العمرانية " قطاع العمرانية الشرقية "اليوم السبت، أعمال تطهير وصيانة خط الصرف الصحى بشارعى سيدى عمار وكذا شارع المدرسة أمام مسجد البحبوحى، وإصلاح كسر بماسورة مياه وإعادة الشيء لأصله بشارع المدرسة مع شارع خطاب .

 

كما تم دفن كابلات الكهرباء التى تشكل خطورة لارتفاعها لمستوى الطريق بشارعى ترعة الزمر مع شارع الهادى وكذا تقاطع شارع الهادى مع شارع باسيلى، وذلك بمتابعة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

 

 
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (1)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (2)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (3)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (4)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (5)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (6)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (7)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (8)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

 
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (10)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (11)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور 

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (12)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور

رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور (13)
رفع الإشغالات بشوارع بولاق الدكرور 

 


الجيزة

بولاق الدكرور

محافظة الجيزة

الاشغالات

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