اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تطبيق اليوم السابع.. تحديث جديد يواكب جميع نظم التشغيل

السبت، 25 سبتمبر 2021 06:55 ص
تطبيق اليوم السابع.. تحديث جديد يواكب جميع نظم التشغيل تطبيق اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق اليوم السابع تحديثا جديدا لتطبيقه، يواكب جميع أنظمة التشغيل على الهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو ios وهواوي، ليضمن أوسع تغطية إخبارية وتليفزيونية على مدار الساعة، ويضع العالم بين يديك على الموبايل.
 
التحديث الجديد يحقق مفهوم التطبيق الإخبارى العصرى الشامل الذى يجمع بين مختلف الوسائط الإخبارية في باقة واحدة، وفي مقدمتها المادة التلفزيونية من نشرات للأخبار وتعقيب على الأحداث العاجلة وتقارير مصورة وبرامج منوعة واستطلاعات للرأي ومواد درامية ولايف مباشر من مواقع الأحداث .
 
تطبيق تليفزيون اليوم السابع يحقق مفهوم التطبيق الإخبارى العصرى الذى يجمع بين مختلف الوسائط الإخبارية في باقة واحدة ، يأتي في مقدمتها المادة التلفزيونية من نشرات للأخبار وتعقيب على الأحداث العاجلة وتقارير مصورة وبرامج منوعة واستطلاعات للرأي ومواد درامية ولايف مباشر من مواقع الأحداث.
 

 


اليوم السابع

تطبيق اليوم السابع

تكنولوجيا

تحديثات موقع اليوم السابع

اصدارت اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطبيق اليوم السابع.. تحديث جديد يواكب جميع نظم التشغيل

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 07:12 ص

"اليوم السابع" يفوز بجائزة أفضل موقع إخبارى لعام 2021 بمهرجان الفضائيات العربية

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 07:31 ص

عدد غدا من اليوم السابع.. السبت 25 سبتمبر 2021

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 06:23 م

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 07:00 م

شباب "اليوم السابع" ينافسون فى مسابقة المجلس العالمى للتسامح والمركز الكاثوليكى

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:51 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة