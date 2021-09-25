اليوم السابع
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تسهيلات لكبار السن والمرضى داخل مقار الجوازات على مستوى الجمهورية

السبت، 25 سبتمبر 2021 10:37 ص
تسهيلات لكبار السن والمرضى داخل مقار الجوازات على مستوى الجمهورية الجوازات
كتب ـ محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، برئاسة اللواء علاء جوهر اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية. 

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

 

 


الجوازات

كبار السن

المرضى

الداخلية

حقوق الانسان

الامن الانساني

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