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بعد لايف اليوم السابع.. "الغضبان" يكرم سائقة تاكسى ببورسعيد ويؤكد: أحد النماذج المشرفة

السبت، 25 سبتمبر 2021 05:49 م
بعد لايف اليوم السابع.. "الغضبان" يكرم سائقة تاكسى ببورسعيد ويؤكد: أحد النماذج المشرفة سائقة تاكسى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت، السيدة سناء محمد، كونها أحد النماذج المشرفة للمرأة العاملة بمحافظة بورسعيد، والتى تكافح من أجل مساعدة أبنائها وزوجها بعد مرضه من خلال العمل على سيارة تاكسى.

وأجرى محافظ بورسعيد، حوارا مع السيدة سناء، أعرب خلاله عن فخره بهذه النماذج النسائية والتى تعمل وتجتهد فى سبيل الأسرة وتتحمل كافة الصعاب للتغلب على ظروف المعيشة، موجها بصرف مكافأة مالية ومساعدة شهرية لمساعدتها لتحسين حالتها المعيشية .

وكان "تليفزيون اليوم السابع" قدم بثاً مباشراً 23 أغسطس الماضي، مع سناء - السيدة البورسعيدية التى لها قصة كفاح لمساعدة زوجها على تربية أبنائهما.

وقالت سناء محمد، إنها تساعد زوجها على مصاعب الحياة من خلال عملها صباحاً بشركة أمن وليلاً على سيارة أجرة كسائق تاكسي.

وأشارت إلى أنها تزوجت منذ 10 سنوات ولديها ثلاثة أبناء "آدم" 9 سنوات، هنا 7 سنوات، وسيف 5 سنوات، وما دفعها للعمل بمهنة أخرى هو مرض زوجها الذى كان يعمل على سيارة أجرة ويدفع أقساطها.

واستكملت، مع مرض زوجى ظلت السيارة بلا سائق ولم نجد لنا دخل سوى عملى صباحا، فأصريت على تعلم قيادة السيارة والعمل عليها ليلاً، وبالفعل أعمل حالياً كسائقة وأشعر بالفخر ولا أنظر إلى التعليقات الهدامة، ولم تخجل من ذلك العمل فى يوم من الأيام، قائلة "الخجل كل الخجل فى مد الإيد للناس وطلب المساعدة، لكن الشغل مش عيب".

ولفتت إلى أنها تؤدى جميع الواجبات المنزلية لأى أم، وتباشر عملها المنزلى بشكل طبيعى لتربية أبنائها، مؤكده أن العمل صباحا ومساء لم يعرقلها عن أداء واجبها المنزلي.

لقاء-المحافظ-وسناء
لقاء-المحافظ-وسناء

 

حوار-السيدة-مع-المحافظ
حوار-السيدة-مع-المحافظ

 

السيدة-سناء-والمحافظ
السيدة-سناء-والمحافظ

 

 


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