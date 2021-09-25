المجلس القومى للمرأة بالشرقية يشارك عاملات اليومية فرحة موسم جنى القطن.. صور

الشرقية - فتحية الديب

شارك وفد من عضوات المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، عددا من عاملات اليومية، فرحتهن بموسم جنى القطن فى أحد الحقول بمركز الزقازيق.

وقالت الدكتورة "عايدة عطية": إنها توجهت ومعها عدد من عضوات الفرع، بعد التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية، برئاسة المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة، لزيارة حقول القطن ومشاركة العاملات فرحتهم وقضاء يوم معهن، والحديث معهن عن أمورهم ومعرفة مشاكلهم.

وأشادت: مقررة الفرع بدور المرأة الريفية فى مساعدة أزواجهن على المعيشة والقيام بمهام أسرهن وفى الصباح الباكر يشقن طريقهن إلى الحقول من أجل الرزق الحلال.

وكان موسم جنى القطن المصرى، قد انطلق بالمحافظة الأسبوع الماضى، وقدرت المساحة المنزرعة قطن بالمحافظة هذا العام بلغت 36 ألف و701 فدان زيادة 6 أفدنة عن العام الماضى، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94، والذى تتم زراعته للعام الثالث على التوالى بالمحافظة، ويتميز بغزارة ثماره وزيادة عدد اللوز وكبر حجمها مما يبشر بإنتاجية وفيرة، ويبشر المحصول هذا العام إنتاجية مرتفعة وهذا لم يأت من فراغ بل لتجنيد اكثر من الف مهندس و مشرف زراعى من أكفأ العاملين بالإشراف على عملية الزراعة بدءا من بذرة التقاوى وحتى جنى المحصول وذلك للإشراف على مقننات الرى وتنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة هذا علاوة على عقد ندوات ارشادية للمزارعين واقامة 30 حقل ارشادى لتبصير المزارعين بمواعيد الزراعة المثلى والتوصيات الفنية التى أعدها خبراء مركز البحوث الزراعية.

يذكر أن منظومة التسويق ستتم هذا العام، تحت إشراف وزارة الزراعة حيث تقرر إقامة ما يقرب من 23 حلقة تسويق لتوريد المزارعين محصولهم لها وصرف كافة مستحقاتهم، موضحا إلى ان العام القادم سوف تشهد المحافظة إقبالا كبيرا من الفلاحين على زراعة محصول القطن وذلك لارتفاع اسعاره واختفاء مشاكل تسويقه حيث يتسابق التجار وشركات الأقطان على شراء الإنتاج.



عاملات-اليومية



عاملات-اليومية-أثناء-جني-القطن



فرع-المجلس-القومى-للمرأة-بالشرقية-يشارك-عاملات-اليومية-فرحتهم-بموسم-جنى-القطن



موسم-جنى-القطن