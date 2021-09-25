التكلفة 25 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن أعمال تطوير مجمع مواقف قنا

قنا: صابر سعيد

أعلنت محافظة قنا، مؤخرًا، تطوير مجمع مواقف المدينة لكي يصبح واجهة حضارية تعكس الشكل الجمالي للمدينة، وتقدم كل الخدمات للمترددين في المجمع من المسافرين وأبناء المحافظة والمدن والمراكز المجاورة.

يستعرض اليوم السابع أهم وأبرز المعلومات عن أعمال تطوير مجمع المواقف

"تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير 25 مليون جنيه، ويجرى التطوير على مساحة 28000 متر، وهو عبارة عن 4 مواقف "موقف نجع حمادي ومساحته 7500 متر، موقف دشنا ومساحته 5000 متر، موقف الأتوبيس مساحته 5000 متر، موقف البحر الأحمر ومساحته 10500 متر، ويشمل إنشاء هايبر بكل موقف، وتجديد وإحلال تندات ومظلات السيارات، تركيب كاميرات مراقبة، وحدة خدمات للسيارات " غسيل وتشحيم وكاوتش "، تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه، تجديد وإحلال دورات المياه، رصف الأرضيات وإنشاء استراحة للمواطنين، تجديد شبكة الصرف الصحي، إنشاء صيدلية".

وصمم المجمع بحيث يتضمن عمل مداخل ومخارج للسيارات، الأمر الذي يساهم في إحداث سيولة مرورية أمام حركة السيارات لا سيما في أوقات الذروة.

ومن المقرر أن يزود المجمع بأنظمة مراقبة علي أعلي مستوي لخلق أجواء من الطمأنينة والأمان داخل المجمع، وإقامة استراحة وكافتيريا ومسجد ومبني إداري مزود بأحدث النظم التكنولوجية، والذي سيمثل طفرة في خدمات النقل بالمحافظة.

ويستفيد من الخدمات التي يقدمها المجمع حوالي مليون و 800 الف نسمة تقريبا.