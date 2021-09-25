اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 09:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التكلفة 25 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن أعمال تطوير مجمع مواقف قنا

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:00 ص
التكلفة 25 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن أعمال تطوير مجمع مواقف قنا المجمع
قنا: صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة قنا، مؤخرًا، تطوير مجمع مواقف المدينة لكي يصبح واجهة حضارية تعكس الشكل الجمالي للمدينة، وتقدم كل الخدمات للمترددين في المجمع من المسافرين وأبناء المحافظة والمدن والمراكز المجاورة.

يستعرض اليوم السابع أهم وأبرز المعلومات عن أعمال تطوير مجمع المواقف

"تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير 25 مليون جنيه، ويجرى التطوير على مساحة 28000 متر، وهو عبارة عن 4 مواقف "موقف نجع حمادي ومساحته 7500 متر، موقف دشنا ومساحته 5000 متر، موقف الأتوبيس مساحته 5000 متر، موقف البحر الأحمر ومساحته 10500 متر، ويشمل إنشاء هايبر بكل موقف، وتجديد وإحلال تندات ومظلات السيارات، تركيب كاميرات مراقبة، وحدة خدمات للسيارات " غسيل وتشحيم  وكاوتش "،  تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه، تجديد وإحلال دورات المياه، رصف الأرضيات وإنشاء استراحة للمواطنين، تجديد شبكة  الصرف الصحي، إنشاء صيدلية".

وصمم المجمع بحيث يتضمن عمل مداخل ومخارج للسيارات، الأمر الذي يساهم في إحداث سيولة مرورية أمام حركة السيارات لا سيما في أوقات الذروة.

ومن المقرر أن يزود المجمع بأنظمة مراقبة علي أعلي مستوي لخلق أجواء من الطمأنينة والأمان داخل المجمع، وإقامة استراحة وكافتيريا ومسجد ومبني إداري مزود بأحدث النظم التكنولوجية، والذي سيمثل طفرة في خدمات النقل بالمحافظة.

ويستفيد من الخدمات التي يقدمها المجمع حوالي مليون و 800 الف نسمة تقريبا.


مجمع المواقف

اعمال التطوير

محافظ قنا

اخبار قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة