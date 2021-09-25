اليوم السابع
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التضامن: استعدادات مكثفة لمواجهة سقوط الأمطار في الإسكندرية

السبت، 25 سبتمبر 2021 05:21 م
التضامن: استعدادات مكثفة لمواجهة سقوط الأمطار في الإسكندرية وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن رفع استعداداتها تحسبا لسقوط الأمطار في محافظة الإسكندرية طبقا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية.
 
وذكرت الوزارة، أن هناك 3 وحدات متنقلة تابعة للبرنامج تعمل على إنقاذ الأطفال وكبار السن بلامأوي في الإسكندرية ، بالإضافة لوجود عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطفال والكبار بلامأوى.
 
وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة التعاون مع الفرق المختلفة من أجل أن يكون الشارع خالي من الأطفال والكبار.
 
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة أطفال الشوارع في 13محافظة وذلك من خلال 17 وحدة متنقلة مجهزة لتقديم الحماية للاطفال والكبار.
 

اطفال بلامأوي

التضامن

الطقس

تساقط الامطار

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