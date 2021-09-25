إزالة 65 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد 65 حالة تعد بمساحة 12500 متر مربع عبارة عن مبانى غير مكتملة وأسوار بنطاق قرية الفردان وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بعدم التهاون مع أي حالة تعد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى لها وإزالتها فى مهدها وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعديين وفى إطار تنفيذ الموجة 18 من حملة إزالة التعديات على تلك الأراضى .

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والأحياء والمدن بإستمرار متابعتهم لأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة والتعامل الفورى مع تلك التعديات وإزالتها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة تجاه من تسول له نفسه المساس باملاك الدولة.