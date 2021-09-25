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أكل القطار قدمه وأصابع يده وهو طفل.. حمادة يكافح على توك توك رغم إصابته (فيديو)

السبت، 25 سبتمبر 2021 06:22 م
أكل القطار قدمه وأصابع يده وهو طفل.. حمادة يكافح على توك توك رغم إصابته (فيديو)
الغربية مصطفى عادل

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع شاب يدعى حمادة نصر الجزار ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذى يكافح من أجل لقمة العيش، رغم إعاقته التى حدثت له منذ طفولته بعدما تعرض لحادث قطار وعمره عامين ونصف، مما تسبب فى إصابته ببتر قدمه اليسرى وأصابع يديه ورغم ذلك إلا أنه يسعى ويعمل سائق توك توك لكسب الرزق.

وقال حمادة الجزار لـ اليوم السابع، إنه تعرض لحادث قطار وعمره عامين ونصف حيث كان منزلهم يقع بالقرب من شريط السكة الحديد، وأصابه ببتر قدمه اليسرى وأصابع يديه.

وأضاف أنه لا يحب الجلوس فى المنزل ويخدم نفسه بنفسه، مشيرا إلى أنه رغم الإعاقة إلا أنه يعمل فى عدة مجالات منها أنه عمل أكثر من 15 عاما فى تصليح وصيانة الدرجات الهوائية، مؤكدا أنه كانت لديه ورشة كبيرة فى طنطا لإصلاح الدراجات الهوائية ويتعامل معها بحرفية كبيرة.

وأشار إلى أنه توقف عن العمل فى صيانة الدراجات الهوائية لقلة استخدامها ولجأ إلى شراء توك توك للعمل عليه، مضيفا أنه يقود التوك توك بسهولة تامة معتمداً على إصبع يده اليمنى وإصبعين من يده اليسرى ويستخدم الفرامل بالقدم اليمنى.

وأضاف أنه يحلم بتوفير طرف صناعى لقدمه اليسرى حتى يتمكن من السير عليه، نظراً لكبر سنه ومواجهته صعوبة فى التحرك على القدم اليمنى فقط.


توك توك

قصة كفاح

اخبار عاجلة

حادث قطار

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