اليوم السابع
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هبوط 15 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التجارة" بنسبة 14.5%

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 04:27 م
هبوط 15 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التجارة" بنسبة 14.5% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 14.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 6.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.1%، وهبط قطاعي خدمات النقل والشحن والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.8%، 4.7%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.8%.
 
كما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.2%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.9%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والطاقة والمساندة بنسبة 1.7%، 1.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.7%، 2%، على التوالي.
 
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 10642.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2763.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.72% ليغلق عند مستوى 3722.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 3.58% ليغلق عند مستوى 13017.99 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4241.54 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 17.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.4%، ونزل رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 385.2 مليار جنيه إلى 373.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 141.6 مليار جنيه إلى 137.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.
 

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